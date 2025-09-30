Меню
«Еще больше жести и цинизма»: 2 сезон «Бункера для богачей» уже на низком старте — но Netflix рискует выстрелить себе в ногу

30 сентября 2025 08:56
Онлайн-гигант не спешит делать официальный анонс.

Испанский хит «Бункер для богачей» взорвал топы Netflix в сентябре, и вопросы о продолжении задают тысячи фанатов. Создатели сериала — Алексис Пинья и Эстер Мартинес Лобато, — подарившие миру «Бумажный дом», уже строят амбициозные планы на продолжение, только вот Netflix тянет резину.

В интервью Espinof Пинья признался, что его команда уже продумала, как будет «перезапускаться» действо после финала первого сезона.

«Мы работали над завязкой, потому что нам нужно было понять, как мы можем начать заново, чтобы написать финал. То, что произойдет сразу после, — запланировано», — поделился шоураннер.

Главный посыл для фанатов: если продолжение случится, оно будет еще более жестким. Пинья пообещал, что в сериале будет «ещё больше жести и цинизма».

Судя по всему, авторы сериала об убежище для миллиардеров готовы повернуть нож в ране и показать, как борьба за выживание в замкнутом пространстве сделает этих людей абсолютно безжалостными.

Актерский состав, включая Пау Симона и Алисию Фалько, называет проект «делом жизни» и надеется на продолжение.

«Что будет дальше — зависит уже не от меня, но я надеюсь, что будет больше работы, и людям понравится», — отметила Фалько.

Однако Netflix известен своей непредсказуемой политикой продления. Несмотря на громкое имя создателей и старт в 190 странах, стримингу нужны конкретные цифры и активное обсуждение в соцсетях, чтобы дать зеленый свет.

Зрителям, жаждущим продолжения, стоит громче заявлять о своей любви — от этого может зависеть, увидят ли они, во что превратится «более хардкорный» ад для миллиардеров.

Ранее мы писали: Смесь «Игры в кальмара» и «Бумажного дома» — про самых мерзких богачей: 3 причины дать шанс испанской новинке Netflix

Фото: Кадр из сериала «Бункер для богачей»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
