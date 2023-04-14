Еще больше расцвела: как изменилась Корнелия Манго с «Фабрики звезд» (фото)

Вся страна узнала о Корнелии Манго благодаря «Фабрике звезд». Эффектной певице не удалось выиграть в шоу, но она покорила сердца поклонников своим голосом и яркой внешностью, а после проекта продолжила взбираться на музыкальный Олимп.

Судя по социальным сетям Манго, которые она активно развивает, исполнительница по-прежнему занята творчеством. Она регулярно выпускает новые треки, снимается в телешоу и много путешествует, о чем неизменно рассказывает в своих блогах.

Подписчики же расхваливают каждую публикацию исполнительницы. Они признаются в любви певице, называя ее самой яркой участницей «Фабрики звезд», и не скупятся на комплименты. По их мнению, Манго становится только красивее, покоряя все больше поклонников своими харизмой и обаянием.