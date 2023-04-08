"Еще 5 минуточек": 3 знака Зодиака, которые всегда опаздывают на работу

Головная боль каждого офисного сотрудника - требование руководства вовремя приходить на работу. Как бы работники ни старались успеть к положенному времени, обстоятельства порой складываются самым неблагоприятным образом, и вот уже в личном деле красуется выговор за опоздание… По словам астрологов, чаще всего на “доску позора” за систематические задержки попадают представители определенных знаков зодиака. Рассказываем, о ком же идет речь.

Телец

Представители земного знака придерживаются философии в стиле “тише едешь - дальше будешь” или “всюду успевает тот, кто никуда не торопится”. Тельцы по своей сути - настоящие черепашки, которые обещают себе завтра пораньше встать и приехать в офис вовремя. Но на следующий день они откладывают звонок будильника еще на десять минут, а потом еще на десять…

В результате уроженцы знака залеживаются в теплой постельке до крайнего срока, а затем собираются как на пожар.

Попутно они переписываются в мессенджерах с коллегами, которые добираются на работу вовремя, чтобы те прикрыли опоздуна перед руководством. Но и этот хитрый прием не всегда срабатывает, и Телец получает по полной программе.

Близнецы

У Близнецов, как говорится, своя атмосфера. В то время как весь мир живет по четкому распорядку дня и принимает рабочий график “с девяти до пяти” по умолчанию, как данность, представители воздушного знака придерживаются своего собственного расписания. Им все равно, что завтра рано утром нужно ехать на работу - если Близнецы хотят тусить допоздна, они будут это делать.

Правда, на следующее утро уроженцам знака приходится несладко.

Еле-еле разомкнув веки, они собираются на работу в состоянии зомби. Чтобы взбодриться и прийти в себя, им приходится выпить много кофе. Неудивительно, что Близнецы постоянно опаздывают на работу и получают нагоняи от начальства.

Весы

Утро Весов начинается нестандартно. В то время как большинство людей, поднявшись с кровати, принимают душ, завтракают, одеваются и идут на работу, представители воздушного знака пытаются успеть сделать до отъезда в офис целый список дел.

Приготовить обед и ужин про запас, выстирать постельное белье и половину гардероба, помедитировать в позе лотоса… фантазия Весов безгранична.

Уроженцы этого знака настолько увлекаются своими занятиями, что не замечают, как пролетает время. Взглянув на часы, Весы понимают, что безнадежно опаздывают, но делать трагедии из этого не будут. Решив, что все равно уже вовремя добраться не успеют, они собираются в офис не спеша.