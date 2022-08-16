Эротика в СССР была: как в «Любовь и голуби» обыгрывали сцены 18+

Лирическая комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби» вышла на экраны в 1984 году и сразу стала абсолютным хитом. Как и другие ленты режиссера, популярен фильм был среди зрителей, а вот цензоры его нещадно ругали. Досталось Меньшову и за распитие спиртного в кадре, и за якобы неправильный подбор актеров. Постановщик предполагал, что на монтаже вырежут и все интимные сцены в ленте, а ведь «любовь» вынесена в заголовок в картине. И он придумал оригинальный способ обойти цензуру и обыграть эпизоды 18+, доказав, что эротика в СССР все же была.

Когда герой Михайлова зовет жену на свидание, он срывает с нее платок и целует. А дальше камера плавно отъезжает в сторону от актеров и крупным планом снимает дерево, на котором распускаются цветы. Таким образом, и зрители понимают всю откровенность того, что происходит за кадром, и цензорам было не к чему придраться. Кстати, для того чтобы безжизненное дерево расцвело, Меньшов пригласил на съемки фокусника.