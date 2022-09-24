Эротические съемки, роль через постель и служебный роман: вы точно не знали этого об Иветти, Далве и Маизе из сериала «Клон»

Сериал «Клон» вышел более двадцати лет назад, но до сих пор не отпускает поклонников по всему миру. Даже если вы неоднократно пересматривали теленовеллу, едва ли вы знаете эти интересные факты об актерах сериала.

За кадром у актеров «Клона» случился бурный роман, но речь идет не об не исполнителях главных ролей Жади и Лукаса, как вы могли подумать. Вера Фишер и Лусиано Цафира, сыгравшие Иветти и Зейна, полюбили друг друга, но ни к чему серьезному их отношения не привели. К слову, бывший муж Веры Фишер Перри Саллес сыграл в сериале Мустафу.

Даниэла Эскобар, исполнившая роль Маизы, попала в фильм по блату. Ее муж был продюсером картины – и Даниэла едва уговорила его взять ее в проект.

Неуза Боржес сыграла строгую экономку Далву, но у актрисы интересное прошлое. В молодости она снималась для откровенных журналов.