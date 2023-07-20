Ермолаева из «Дома-2» ради свадьбы пошла на отчаянный шаг: понравится не каждому

Бывшая участница, а ныне ведущая телепроекта «Дом-2» Нелли Ермолаева недавно вышла замуж за предпринимателя Алексея Смагажевского. О свадьбе говорили по всей стране: девушка долгое время освещала подготовку к торжеству в своих социальных сетях. По ее словам, праздник на сотню человек обслуживали почти триста сотрудников.

Но и после торжественной церемонии Ермолаева нашла, чем удивить поклонников. В свой микроблог она выложила фото, на котором поделилась свежей татуировкой. Нелли и Алексей набили на запястьях фразы из свадебных клятв друг другу.

На руке Ермолаевой теперь красуется надпись «Леша, я рядом буду до конца». Ее супруг украсил свое запястье словами «Нелли, ты мой мир. Я буду любить тебя вечно».

Публикация вызвала у поклонников телеведущей неоднозначную реакцию. Самые ярые фанаты Нелли нашли этот жест крайне романтичным. Но большинство пользователей Сети считают его излишне показушным, а идею делать татуировки с именем любимого человека — необдуманной. В конце концов любовь может пройти, а сводить татуировки с нежной кожи будет очень неприятно.