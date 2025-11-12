«Эпоха игрушек закончилась»: трейлер «Истории игрушек 5» не обрадовал фанатов — наплевали на канон, да и злодей сомнительный

Вышел первый минутный тизер «Истории игрушек 5». И к удивлению фанатов, любимый многими ковбой Вуди вновь появляется рядом с Баззом, Джесси и остальными игрушками Бонни. В финале четвертой части он остался с Бо Пип, чтобы помогать потерявшимся игрушкам. Но Pixar приготовила особую причину для его возвращения.

Технологии — зло

По сюжету у Бонни появляется новая игрушка: умный планшет в форме лягушки по имени Лилипад. И вот тут начинается кошмар для старой гвардии. Лилипад, озвученная Гретой Ли, пытается отдалить девочку от ее обычных игрушек. Именно это становится поводом для воссоединения команды: Джесси, которая теперь уже шериф, просит Вуди помочь разобраться с новой угрозой.

Тон задает слоган тизера: «Эпоха игрушек закончилась». Игрушкам действительно придется столкнуться с цифровым будущим лицом к лицу. Режиссером выступает легендарный Эндрю Стэнтон — сценарист первых двух мультфильмов и автор «В поисках Немо». Компанию ему составила Маккенна Харрис, у которой состоится режиссерский дебют.

Это было веселое и трогательное путешествие, в ходе которого мы изучили, как наша любимая команда игрушек может отреагировать на современный мир технологий.

Премьера назначена на 19 июня 2026 года. Прошлая часть, напомним, вышла в 2019-м, собрала более миллиарда долларов при бюджете в 200 миллионов и вроде бы поставила точку. Фанатов, мягко говоря, разозлило решение вытащить Вуди из его новой жизни.

Вуди, дружище-пирожище, ты уже определись там наконец: ты либо с пастушкой, либо со своей родной "бандой".

Да и злодей в виде планшета представляет "опасность" только в одном случае — когда он заряжен на 100% и подключен к WI-FI, либо через мобильную связь, — возмущаются зрители.

Pixar, очевидно, не смогли отпустить историю. Несмотря на то, что пятая часть станет первой без участия аниматора Джона Лассетера, покинувшего студию в 2018 году. Если честно, изменения в рисовке действительно заметны. Остается ждать и недеется, что пятый фильм не загубит франшизу.

