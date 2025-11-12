Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Эпоха игрушек закончилась»: трейлер «Истории игрушек 5» не обрадовал фанатов — наплевали на канон, да и злодей сомнительный

«Эпоха игрушек закончилась»: трейлер «Истории игрушек 5» не обрадовал фанатов — наплевали на канон, да и злодей сомнительный

12 ноября 2025 13:17
«Эпоха игрушек закончилась»: трейлер «Истории игрушек 5» не обрадовал фанатов — наплевали на канон, да и злодей сомнительный

Пока проект приносит миллиарды, его вряд ли закроют.

Вышел первый минутный тизер «Истории игрушек 5». И к удивлению фанатов, любимый многими ковбой Вуди вновь появляется рядом с Баззом, Джесси и остальными игрушками Бонни. В финале четвертой части он остался с Бо Пип, чтобы помогать потерявшимся игрушкам. Но Pixar приготовила особую причину для его возвращения.

Технологии — зло

По сюжету у Бонни появляется новая игрушка: умный планшет в форме лягушки по имени Лилипад. И вот тут начинается кошмар для старой гвардии. Лилипад, озвученная Гретой Ли, пытается отдалить девочку от ее обычных игрушек. Именно это становится поводом для воссоединения команды: Джесси, которая теперь уже шериф, просит Вуди помочь разобраться с новой угрозой.

Тон задает слоган тизера: «Эпоха игрушек закончилась». Игрушкам действительно придется столкнуться с цифровым будущим лицом к лицу. Режиссером выступает легендарный Эндрю Стэнтон — сценарист первых двух мультфильмов и автор «В поисках Немо». Компанию ему составила Маккенна Харрис, у которой состоится режиссерский дебют.

Это было веселое и трогательное путешествие, в ходе которого мы изучили, как наша любимая команда игрушек может отреагировать на современный мир технологий.

«Эпоха игрушек закончилась»: трейлер «Истории игрушек 5» не обрадовал фанатов — наплевали на канон, да и злодей сомнительный

Премьера назначена на 19 июня 2026 года. Прошлая часть, напомним, вышла в 2019-м, собрала более миллиарда долларов при бюджете в 200 миллионов и вроде бы поставила точку. Фанатов, мягко говоря, разозлило решение вытащить Вуди из его новой жизни.

Вуди, дружище-пирожище, ты уже определись там наконец: ты либо с пастушкой, либо со своей родной "бандой".

Да и злодей в виде планшета представляет "опасность" только в одном случае — когда он заряжен на 100% и подключен к WI-FI, либо через мобильную связь, — возмущаются зрители.

Pixar, очевидно, не смогли отпустить историю. Несмотря на то, что пятая часть станет первой без участия аниматора Джона Лассетера, покинувшего студию в 2018 году. Если честно, изменения в рисовке действительно заметны. Остается ждать и недеется, что пятый фильм не загубит франшизу.

Ранее мы писали: В СССР никого не смущало, а у иностранцев взрывается мозг: на IMDb идут споры из-за пикантных нюансов в «Маугли»

Фото: Кадры из мультфильма «История игрушек 5» (2026 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик Читать дальше 10 декабря 2025
Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Хит Netflix идет за статуэтками: проект 2025 года катком прошелся по «Уэнсдэй» и «Игре в кальмара» — 325 млн просмотров и рекордное число номинаций Хит Netflix идет за статуэтками: проект 2025 года катком прошелся по «Уэнсдэй» и «Игре в кальмара» — 325 млн просмотров и рекордное число номинаций Читать дальше 9 декабря 2025
Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Читать дальше 9 декабря 2025
Почему Пятачок заикается, а Иа грустит: стоит пересмотреть «Винни-Пуха», и становится ясно — эти ребята не такие уж и простые Почему Пятачок заикается, а Иа грустит: стоит пересмотреть «Винни-Пуха», и становится ясно — эти ребята не такие уж и простые Читать дальше 9 декабря 2025
Волка расстреляли, Заяц стал убийцей: в США всерьез верят, что «Ну, погоди!» превращает детей в зомби – эта дикая теория «живет» уже 10 лет Волка расстреляли, Заяц стал убийцей: в США всерьез верят, что «Ну, погоди!» превращает детей в зомби – эта дикая теория «живет» уже 10 лет Читать дальше 9 декабря 2025
Такого скандала, как с «Русалочкой», Disney больше не допустит: вот кого студия рассматривает на роль Рапунцель — и одно имя звучит чаще остальных Такого скандала, как с «Русалочкой», Disney больше не допустит: вот кого студия рассматривает на роль Рапунцель — и одно имя звучит чаще остальных Читать дальше 9 декабря 2025
382 млн просмотров не случайно: 48-я серия «Маши и Медведя» выглядит как прямая отсылка на классику — очевидно для тех, кто рос в СССР 382 млн просмотров не случайно: 48-я серия «Маши и Медведя» выглядит как прямая отсылка на классику — очевидно для тех, кто рос в СССР Читать дальше 9 декабря 2025
В основе аниме «Мой сосед Тоторо» история, достойная «Настоящего детектива»: разбираем теорию, из-за которой Ghibli выпускали опровержение В основе аниме «Мой сосед Тоторо» история, достойная «Настоящего детектива»: разбираем теорию, из-за которой Ghibli выпускали опровержение Читать дальше 9 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше