Эпизод, изменивший все: вы точно не знали первую роль Никулина в советском кино

Ему было целых 37 лет на момент дебюта в кино.

Юрий Никулин много лет отдал цирковому искусству, но прославился артист благодаря своим ролям в советских комедиях – «Операция „Ы“», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука». Всесоюзная слава пришла к актеру поздно.

Никулину было 37, когда он впервые снялся в кино в роли пиротехника в фильме «Девушка с гитарой» режиссера Александра Файнциммера. Небольшой эпизод настолько полюбился зрителям и режиссерам, что вскоре Юрия Никулина стали приглашать в кино. Во время съемок Никулин сыпал идеями, как сделать сцену ярче и интереснее.

Предложения начинающего актера пришлись по вкусу – и их вставили в фильм.

Первые съемки Юрия Никулина шли не слишком гладко – эпизод многократно переснимали. И Файнциммеру пришлось пойти на хитрость: он сказал Никулину, чтобы тот просто отрепетировал сцену – и в это время актера незаметно снимала камера. Лишь тогда получилось снять эпизод, который в итоге вошел в фильм.