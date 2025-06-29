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«Ёперный театр»: зрители оценили «Боевой континент 2» — на его фоне даже «Боруто» выглядит великим

29 июня 2025 07:58
«Ёперный театр»: зрители оценили «Боевой континент 2» — на его фоне даже «Боруто» выглядит великим

Клан Тан скатился до уровня сериалов Netflix, а может даже и ниже.

Первая часть «Боевого континента» казалась удачей случайной — как если бы кто-то нашёл культовый тайтл, включив китайский мультик со скуки. Визуал, дух восточного эпоса, герои на грани фэнтезийного безумия — всё это зашло, потому что было искренне, пусть и местами наивно.

А потом наступил второй сезон. И началось.

Промашки с дубляжем

«Ёперный театр»: зрители оценили «Боевой континент 2» — на его фоне даже «Боруто» выглядит великим

Переводчики из одних озвучек вдруг решили, что магические кланы — это секты.

«Ёперный театр», — воскликнул один из поклонников в отзыве.

Только студия Anivost сохранила нормальную трактовку — но и у них «братские» диалоги не спаслись от кривого фансервиса.

Промашки с визуалом

«Ёперный театр»: зрители оценили «Боевой континент 2» — на его фоне даже «Боруто» выглядит великим

Фанаты в бешенстве: Тан Сан теперь не суровый маг с волосами до пояса, а почти вайфу в шортах. Глаза — как будто у аниме-маскота, губы пухлые. Визуальный облик стал западным до неловкости.

Один из зрителей в отзывах называет героя «американо-европейской девушкой, похожей на парня» — и это мы еще сгладили углы.

Промашки по сюжету

К 56-й серии сериал окончательно вываливается в техно-магическую мешанину: духи забыты, кольца заброшены, начинается война душ, и будто бы смотришь уже не фэнтези, а китайского клона «Эвангелиона». Турнир был хорош — но дальше всё, что зритель любил в первом сезоне, начинает растворяться.

Анимация — пока плюс

«Ёперный театр»: зрители оценили «Боевой континент 2» — на его фоне даже «Боруто» выглядит великим

Даже самые недовольные признают: рисовка на уровне. Бои динамичные, кадры сочные, всё красиво. Но вот вопрос: визуальная эстетика спасет сериал, если сценарий никуда не годен?

В итоге складывается впечатление, что сериал хотят угодить всем: и традиционному китайскому зрителю, и западному фанату. В результате — не туда, не сюда. Получается как «Боруто» в худшие дни, но даже история сына Наруто на фоне «Боевого континента 2» выглядит отлично.

«Боевой континент» восходящего солнца: топ-3 японских аниме для тех, кого воротит от «пластмассовой» рисовки китайского донхуа.

Фото: Кадр из аниме «Боруто», кадры из «Боевой континент 2: Непревзойдённый клан Тан»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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