Эпатажная выходка Вицина заставила ахнуть: поставил крест на образе Труса

Георгий Вицин сыграл множество ролей в кино, но большинству зрителей запомнился по робкому Трусу из комедий Леонида Гайдая. Хотя в реальной жизни его нельзя было назвать боязливым человеком, напротив, он был довольно храбрым мужчиной, легко решающимся на противоречивые поступки.

Некоторые из его коллег вспоминали, как спокойно Вицин чувствовал себя, когда на съемках фильма «Она вас любит» лев подошел очень близко к нему. Пока остальные работники площадки в ужасе разбегались, актер лишь погладил животное, заявив, что хищник не трогает «смелых людей».

А еще одну свою неоднозначную и эпатажную выходку Георгий любил приводить в разных интервью. Как оказалось, актер мог позволить себе неоднократные нарушения дисциплины и совсем этого не стеснялся. Однажды он попросил забрать у него роль, прикрывшись историей о депрессии.

А в другой раз Вицин просто сбежал с театральных гастролей. Причем он мужественно собирался принять наказание и даже сам написал на себя кляузу, заявив руководству о прогулах. В итоге в фойе театра Ермоловой в Москве вывесили приказ об увольнении актера на основании его же жалобы. Правда, Георгия все-таки простили, и до «отставки» дело не дошло.