Эпатажная россиянка избавилась от рогов и огромных губ: невероятное перевоплощение

Кристина Рэй не отрицает того, что стала известной благодаря всего лишь одной части своего тела. В 17 лет она впервые увеличила губы и не смогла остановиться. В результате ее окрестили губной феей и начали приглашать во всевозможные шоу.

Чтобы добиться еще более яркой внешности, Кристина заострила свои уши, сделала татуировки и имплантацию острых металлических рожек на голове. Знаменитость долгие годы не изменяла столь эпатажному образу, но, достигнув 30-летнего возраста, пожелала вернуть себе естественную красоту.

В соцсетях Рэй призналась, что экспериментировала над собой, поскольку с детства страдала от многочисленных комплексов, навязанных ей окружающими. Кристина хотела доказать всем и самой себе, что она красива, но лишь выставила себя на посмешище.

Знаменитость пожалела о том, что заработала себе сомнительную славу. Эпатажная россиянка избавилась от рогов и огромных губ и наконец-то почувствовала себя по-настоящему привлекательной. Невероятное перевоплощение заметили и поклонники Рэй, которая стала мастером ногтевого сервиса.