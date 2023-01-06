Эпатажная героиня шоу Малахова с губами на пол-лица: сейчас россиянка вернула былую красоту

В погоне за популярностью Кристина Рэй прошла через сотню инъекций в губы. Девушка закачивала гиалуроновую кислоту 3–4 раза в год, не дожидаясь рассасывания филлера, из-за чего ее губы достигли гигантских размеров. Также она изменила форму ушей, вживила в тело металлические импланты и разрезала язык. Кристина стала героиней многочисленных ток-шоу и публикаций в прессе.

Эксперименты над внешностью Кристина Рэй начала из желания достучаться до родных, которые много лет ее игнорировали.

Но модификации не принесли Кристине счастья. И тогда героиня решила измениться.

Кристина Рэй приняла участие в шоу «Перезагрузка», чтобы вернуть натуральную красоту. Косметологи уменьшили Кристине губы и провели ринопластику. Стилисты подобрали героине менее экстремальный образ и поменяли прическу. С тех пор Кристина Рэй осталась в своем естественном образе и больше не экспериментирует со внешностью.

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