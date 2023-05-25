Эпатаж в прошлом: Волочкова потрясла народ своим преображением (фото)

Анастасия Волочкова для большинства россиян давно перестала быть балериной и превратилась во фрика. Артистка часто попадает в скандалы, но это еще полбеды. Гораздо больше поклонников беспокоит ее внешность.

Приму Большого театра не раз призывали воспользоваться услугами стилиста и выбросить кукольные платья, рваные джинсы, меховые жилетки и туфли-копыта. Танцовщица, наконец, прислушалась к советам и сменила стиль. Эпатаж остался в прошлом. На смену ему пришли элегантность и женственность.

Волочкова потрясла народ своим преображением на музыкальной премии. Для этого выхода в свет знаменитость выбрала белоснежное платье в пол с длинными рукавами свободного кроя. Наряд удачно скрыл недостатки звезды и подчеркнул ее достоинства. Такой утонченной Анастасию не видели с тех времен, когда она блистала на мировых сценах.

Подписчики похвалили балерину за удачный образ в надежде, что она и дальше будет его придерживаться.