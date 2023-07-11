Энрике лишь жалкое подобие: вот кому Хулио Иглесиас передал ген красоты

Певец Хулио Иглесиас является отцом девятерых детей. Однако мир знает лишь об одном отпрыске испанского мачо — об Энрике. Наследник пошел по стопам отца и стал известным певцом и секс-символом.

Энрике затмил своего старшего брата — Хулио-младшего, который тоже стал музыкантом. Он начинал свой непростой путь с модельного бизнеса, однако эта карьера оказалась скоротечной. Затем Иглесиас снимался в кино и занимался журналистикой, но везде чувствовал себя не на своем месте. Тогда Хулио взял в руки микрофон и запел.

Иглесиасу удалось добиться на эстраде определенных успехов, однако затмить отца, а тем более младшего брата он так и не смог. О нем знают только самые преданные фанаты. Поклонники Хулио-младшего обожают кумира и отмечают, что по красоте он превзошел слишком «приторного» Энрике, ведь старший брат куда больше похож на именитого папу. Артист унаследовал от него фирменную улыбку, бархатный взгляд и безграничное обаяние.

Хулио-младший, как и его звездный брат, встречается только со стройными блондинками. Детей у певца нет, поэтому Хулио проводит много времени с племянниками.