Энергетические вампиры рождаются в этот год: общение с ним выматывает

Испорченное настроение, упадок сил, слабость - типичные симптомы, которые испытывает жертва энергетического вампира. Если после общения с конкретным человеком вы каждый раз едва на ногах стоите от усталости, это верный признак того, что собеседник питается вашей энергией. Астрологи выяснили, что чаще всего чужими силами и эмоциями заряжаются представители определенного знака по восточному гороскопу. Рассказываем, от какого зодиакального “кровопийцы” стоит держаться подальше.

Тигр

Люди, рожденные под знаком Тигра, невероятно обаятельные и харизматичные. Они легко завоевывают доверие окружающих, но, пообщавшись с ними близко, можно пожалеть о случившемся знакомстве. Все дело в том, что представители этого знака питаются чужой энергией.

Тигр - животное гордое и волевое, вот и люди, рожденные под покровительством этого знака, очень сильные личности. Они буквально захватывают внимание собеседника, полностью парализуют его волю и диктуют свои правила. Уже этого достаточно, чтобы после прийти в себя без сил.

Уроженцы этого восточного знака могут быть очень коварными.

Нередко они начинают общение с человеком исключительно из-за того, что тот может быть чем-то полезен. Пусть Тигр источает радушие и доброжелательность, на интуитивном уровне жертва чувствует неискренность.

Сопротивляться обаянию Тигра невозможно, и контраст между личными ощущениями и голосом разума способен выбить из сил даже самых стойких собеседников. Представитель знака, в свою очередь, прикладывает двойные усилия, чтобы удержать жертву в своих когтях.

Нередко Тигр, находясь в плохом настроении, решает отыграться на собеседнике.

Нет, он не станет рычать и бушевать, но на протяжении беседы будет язвить, подкалывать, тем самым выбивая почву из-под ног жертвы. После таких эмоциональных качелей сил уж точно не останется.

Испытывать раскаяние за свои манипуляции представитель этого знака точно не станет. Вместо того чтобы признать свою вину, он просто сделает вид, что ничего особенного не произошло. Пожмет плечами, напустит на себя равнодушный вид, скажет “Тебе просто показалось”.

После общения с Тигром многие люди чувствуют сильный упадок энергии.

Правда, не всем удается сопоставить причину и следствие. Лишь когда ситуация повторится несколько раз, собеседник поймет, что дело в вампирской натуре зодиакального хищника.