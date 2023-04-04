Сегодня позавидует любой: что стало с главным неудачником «Дома-2» Евгением Абузяровым

Оказавшись на шоу «Дом-2», Евгений Абузяров намеревался стать звездой эфира. Парень с ярко-красными волосами приударил за Ольгой Бузовой, но так и не сумел ее очаровать. Завоевав титул главного неудачника проекта, всего через 11 дней он покинул съемочную площадку.

Об этом экс-участник скандальной телестройки ничуть не жалеет. За периметром его дела пошли в гору, и теперь Евгению остается только позавидовать. Абузяров удачно женился, стал отцом двух прекрасных дочек, построил карьеру, возглавив информационный центр Росавтодора, и кардинально преобразился внешне.

В этом красавце-мужчине в деловом костюме невозможно узнать того самого парня, оставшегося не у дел. Раньше Евгений весил 200 кило, из-за чего не мог вести полноценную жизнь. Даже ходьба давалась пухляшу с огромным трудом, не говоря уже о серьезных проблемах с сердцем.

Абузяров пошел на крайние меры и сделал операцию по уменьшению желудка. В результате он распрощался с 70 лишними килограммами и сегодня вполне доволен собой.