Ему выпали суровые испытания: как сейчас выглядит парализованный актер сериала «Оттепель»

Евгений Волоцкий начал свою карьеру в 2007 году, когда принял участие в сериале «Дело было в Гавриловке». Харизматичный артист так понравился режиссерам, что его начали приглашать и в другие проекты, среди которых «Оттепель» и «Интерны», но в 2015 году несчастный случай разделил его жизнь на до и после.

Дело в том, что во время гастролей в Израиле Волоцкий неудачно прыгнул в воду и сломал позвоночник. Очнувшись уже в больнице, он узнал, что теперь прикован к инвалидному креслу, что ввергло его в тяжелую депрессию. По словам самого артиста, он стал затворником и не мог смириться со своим положением.

Все изменилось, когда актер случайно оказался в театре.

Он услышал, как его соседка пересказывает сюжет полностью слепому спутнику, после чего решил сам записывать аудиокниги. А спустя некоторое время продюсеры начали приглашать его озвучивать персонажей в кино и мультфильмах.

Сегодня Волоцкий продолжает развивать свою карьеру. Несмотря на инвалидное кресло, он снимается в кино и появляется на театральной сцене. Так, зрители могли видеть его в сериале «Шифр» и в спортивной драме «Со дна вершины».

Поклонники же стараются поддерживать талантливого и целеустремленного артиста. По их мнению, Евгений прекрасно выглядит и отлично справляется с каждым проектом.