Ему всего 56 лет: счастливчика Гилмора в заросшем старике с тростью не узнать

Американский актер Адам Сэндлер известен миру как Хеппи Гилмор из легендарной комедии «Счастливчик Гилмор». На его счету множество других ярчайших ролей в комедиях и романтических фильмах.

Сегодня Сэндлеру всего 56 лет, но у него серьезные проблемы со здоровьем. Недавно он перенес сложную операцию на бедре. После хирургического вмешательства Адам может передвигаться только с помощью трости. Но это временная мера, и после реабилитации актер должен прийти в норму.

По слухам, причиной операции стала травма во время съемок фильма «Загадочное убийство», где Сэндлер снимался вместе с Дженнифер Энистон. Комик опроверг эту информацию, сказав, что «экзекуция» потребовалась из-за его давних проблем с ногой.

Сам Адам далеко не в восторге от того, что ему приходится везде ходить с тростью.

«Чувствую себя стариком», — откровенничал Сэндлер.

К слову, это не единственные изменения, которые коснулись артиста. Он поседел и отпустил бороду. Заросший Сэндлер с тросточкой на самом деле напоминает старичка.