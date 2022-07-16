«Ему все хуже и хуже»: поклонники опешили от вида Киркорова

Несколько дней назад Филипп Киркоров посетил шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». Пока фигурист с подопечными выступал на льду, певец составил компанию его супруге Яне Рудковской в зрительном зале.

И тут же привлек внимание публики к своему внешнему виду. Всего один элемент в образе Филиппа Бедросовича, по мнению публики, состарил его на десятки лет. Всему виной оказался шелковый платок от Versace.

«Киркоров как соседская бабушка», «Как же ужасно он выглядит!», «Киркорову все хуже и хуже», — высказались пользователи Сети.

Это не первый раз, когда поп-короля критикуют за вызывающий стиль. На светские вечера он часто появляется в брендовых вещах, которые смущают его поклонников броскостью. Красочные костюмы Киркорова россияне считают недопустимыми для взрослого мужчины: