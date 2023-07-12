Ему уже за 30: что стало с Вовочкой из популярного детского сериала

Немногие сегодня вспомнят о комедийном сериале «Вовочка», который был популярен в начале нулевых. Проект был построен на основе известных анекдотов и выходил в эфир в течение четырех лет.

На время съемок исполнитель главной роли Игорь Качанов превратился из обычного школьника в юную телезвезду. После закрытия «Вовочки» Игорь снимался еще в нескольких проектах, в том числе появился в хите тех лет — в сериале «Агент национальной безопасности». Последний раз Качанов снялся в проекте «Веселые соседи», после чего пропал с экранов.

Игорь сосредоточился на учебе, хорошо окончил школу и поступил на журфак СПбГУ. Сегодня молодому человеку уже 33 года, он построил успешную карьеру. Бывший актер стал настоящим красавцем, хотя в кадре его не увидеть. Качанов занимается озвучиванием фильмов и мультиков. Его голос можно услышать в популярной комедии «Мачо и ботан».