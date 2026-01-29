Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал. Амулет зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ему прочили грандиозную карьеру: каким стал теперь актер, сыгравший маленького Мустафу в сериале «Великолепный век»

Ему прочили грандиозную карьеру: каким стал теперь актер, сыгравший маленького Мустафу в сериале «Великолепный век»

29 января 2026 18:36
Кадр из сериала «Великолепный век», соцсети

Юный актер сразу покорил сердца зрителей.

Маленького шехзаде Мустафу в культовом сериале «Великолепный век» воплотил на экранах Юсуф Беркан Демирбаг. Тогда юный актер покорил сердца зрителей своей убедительной игрой.

Многие пророчили ему блестящую карьеру в кинематографе, отмечая его талант и потенциал. Однако, несмотря на успех, после участия в нескольких проектах, родители Юсуфа приняли решение оградить его от съемок.

В чем причина

Родители Юсуфа посчитали, что работа в кино оказывает негативное влияние на учебу и повседневную жизнь, отвлекая от важных занятий. С тех пор Юсуф ведет закрытый образ жизни, его аккаунты в социальных сетях закрыты для посторонних, и он не делится планами на будущее.

Ему прочили грандиозную карьеру: каким стал теперь актер, сыгравший маленького Мустафу в сериале «Великолепный век»

Крайний раз актер появился на экранах в 2018 году, когда он исполнил небольшую роль в фильме «Ариф 216». После этого момента информация о том, чем занимается повзрослевший Юсуф и каким путем он решил пойти, практически отсутствует.

Поклонники молодого актера гадают, чем он займется в будущем. А пока можно насладиться его внешним видом, парень все такой же обаятельный, как в детстве.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век», соцсети
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 Читать дальше 18 февраля 2026
Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Читать дальше 17 февраля 2026
Стейтем снова бьет морды: «Убежище» — это начало большой франшизы уровня «Перевозчика» или разовый поход в кино? Стейтем снова бьет морды: «Убежище» — это начало большой франшизы уровня «Перевозчика» или разовый поход в кино? Читать дальше 17 февраля 2026
«Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти «Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти Читать дальше 17 февраля 2026
А вы знали, что Трамп упрашивал Гайдая сняться в советской комедии? Получил грубый отказ, но в картину все же попал А вы знали, что Трамп упрашивал Гайдая сняться в советской комедии? Получил грубый отказ, но в картину все же попал Читать дальше 16 февраля 2026
Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца Читать дальше 15 февраля 2026
«Роль всей жизни»: следующий фильм Стэйтема станет главным в его карьере – сыграет того, кого не играл никогда «Роль всей жизни»: следующий фильм Стэйтема станет главным в его карьере – сыграет того, кого не играл никогда Читать дальше 15 февраля 2026
2-й сезон «Плюрибуса» не выйдет в 2026-м: Гиллиган провалил сроки, скажите «спасибо» Малдеру и Скалли 2-й сезон «Плюрибуса» не выйдет в 2026-м: Гиллиган провалил сроки, скажите «спасибо» Малдеру и Скалли Читать дальше 15 февраля 2026
Ришар безуспешно мечтал сняться у Михалкова и в экранизации Булгакова: зато в 4 отечественных картины его взяли Ришар безуспешно мечтал сняться у Михалкова и в экранизации Булгакова: зато в 4 отечественных картины его взяли Читать дальше 15 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше