Ему прочили грандиозную карьеру: каким стал теперь актер, сыгравший маленького Мустафу в сериале «Великолепный век»

Маленького шехзаде Мустафу в культовом сериале «Великолепный век» воплотил на экранах Юсуф Беркан Демирбаг. Тогда юный актер покорил сердца зрителей своей убедительной игрой.

Многие пророчили ему блестящую карьеру в кинематографе, отмечая его талант и потенциал. Однако, несмотря на успех, после участия в нескольких проектах, родители Юсуфа приняли решение оградить его от съемок.

В чем причина

Родители Юсуфа посчитали, что работа в кино оказывает негативное влияние на учебу и повседневную жизнь, отвлекая от важных занятий. С тех пор Юсуф ведет закрытый образ жизни, его аккаунты в социальных сетях закрыты для посторонних, и он не делится планами на будущее.

Крайний раз актер появился на экранах в 2018 году, когда он исполнил небольшую роль в фильме «Ариф 216». После этого момента информация о том, чем занимается повзрослевший Юсуф и каким путем он решил пойти, практически отсутствует.

Поклонники молодого актера гадают, чем он займется в будущем. А пока можно насладиться его внешним видом, парень все такой же обаятельный, как в детстве.