Ему приписывали романы с Гагариной и Аксеновой, а он выбрал «дурнушку»: как выглядит жена Шведова

Денис Шведов долго открещивался от вопросов о женитьбе. Артист вел разгульный образ жизни, не отказывая себе в мимолетных интрижках. Но от судьбы не убежишь.

Мачо не раз говорил, что не хочет связывать себя серьезными отношениями. Он убеждал всех и, кажется, самого себя в том, что не понимает, как можно жить с женщиной под одной крышей. И все-таки момент, когда актер решился на серьезный шаг, настал.

Звезде приписывали страстные романы с Полиной Гагариной и Любовью Аксеновой, однако он выбрал «дурнушку». Возлюбленной знаменитости и матерью его двоих детей стала коллега по цеху Александра Розовская.

Любимец зрителей не спешит вести свою пассию в ЗАГС. Но отсутствие штампа в паспорте не мешает паре. И тем не менее фанаты не спешат радоваться за Шведова.

Многие считают, что он мог бы найти себе более эффектную и привлекательную избранницу.