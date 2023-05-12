Ему позавидуют многие: что стало с самым неприятным героем «Брата 2»
Годы идут ему на пользу.
Боевик «Брат 2» буквально пестрит яркими персонажами. Большинство из них вызывают неоднозначные чувства, но есть один герой, который не нравится всем в равной степени. Речь идет о хоккеисте Дмитрии Громове, брат-близнец которого был другом Данилы Багрова.
Герой вызывает у зрителей ненависть, при этом он не представлен как отрицательный персонаж. Однако он отталкивает своей жадностью, практичностью и эгоизмом. Дмитрий равнодушно встретил Данилу, не проявил никакого сочувствия к погибшему брату, не отвечал на звонки главного героя. Зато у него хватило совести спросить у Багрова про проценты, когда тот принес ему деньги.
Роль двух братьев Громовых исполнил Александр Дьяченко. Работа в «Брате 2» стала для него кинодебютом. С начала 90-х актер живет в Штатах и тоже играет в хоккей, как и его знаменитый персонаж. Также Дьяченко занимается музыкой и даже записывался в одной из студий Чикаго.
В это трудно поверить, но сегодня 57-летний Александр выглядит еще лучше, чем 20 лет назад. Он возмужал и обзавелся брутальной щетиной, а немногочисленные морщины придают ему солидности. Актеру можно лишь позавидовать, ведь в его годы так выглядит далеко не каждый.