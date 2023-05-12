Ему позавидуют многие: что стало с самым неприятным героем «Брата 2»

Боевик «Брат 2» буквально пестрит яркими персонажами. Большинство из них вызывают неоднозначные чувства, но есть один герой, который не нравится всем в равной степени. Речь идет о хоккеисте Дмитрии Громове, брат-близнец которого был другом Данилы Багрова.

Герой вызывает у зрителей ненависть, при этом он не представлен как отрицательный персонаж. Однако он отталкивает своей жадностью, практичностью и эгоизмом. Дмитрий равнодушно встретил Данилу, не проявил никакого сочувствия к погибшему брату, не отвечал на звонки главного героя. Зато у него хватило совести спросить у Багрова про проценты, когда тот принес ему деньги.

Роль двух братьев Громовых исполнил Александр Дьяченко. Работа в «Брате 2» стала для него кинодебютом. С начала 90-х актер живет в Штатах и тоже играет в хоккей, как и его знаменитый персонаж. Также Дьяченко занимается музыкой и даже записывался в одной из студий Чикаго.

В это трудно поверить, но сегодня 57-летний Александр выглядит еще лучше, чем 20 лет назад. Он возмужал и обзавелся брутальной щетиной, а немногочисленные морщины придают ему солидности. Актеру можно лишь позавидовать, ведь в его годы так выглядит далеко не каждый.