Ему очень повезло: как выглядит жена Шумахера, которой восхищается весь мир

Почти десять лет назад мировую общественность поразила новость о страшной травме известного гонщика «Формулы-1». Михаэль Шумахер все эти долгие годы пытается восстановиться, и на этом трудном пути ему помогает любящая жена.

С Коринной молодой красавец познакомился еще 33 года назад на одной из шумных тусовок, но роман начался не сразу. Мужчина был влюблен в девушку задолго до начала их отношений и ждал, когда та расстанется со своим парнем. Он сразу понял, что она уникальна, а такой же заботливой и нежной женщины ему просто не найти.

Любовь супруги и по сей день спасает гонщика, ведь ему требуется постоянное внимание. Эту абсолютную преданность заметили и пользователи Сети.