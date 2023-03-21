Ему нет и 60: фото состарившегося Штокингера из «Комиссара Рекса» ошарашило народ

Карл Маркович прославился на весь мир после выхода сериала «Комиссар Рекс». Он сыграл напарника Мозера и по совместительству жертву Рекса, который воровал у него булочки с колбасой. Карл, в отличие от многих коллег по проекту, воспользовался шансом и смог сделать потрясающую карьеру в кино.

После сериала «Комиссар Рекс» Маркович снялся в его спин-оффе «Штокингер» — шоу было целиком посвящено его герою. Однако проект не снискал успеха. А вот потом в карьере Карла начался подъем. Маркович снялся в картинах таких признанных режиссеров, как Терренс Малик и Уэс Андерсон. На его счету роли в фильмах «Отель „Гранд Будапешт“», «Фальшивомонетчики», «Зюскинд».

Кроме того, Карл занимался и режиссурой. Он снял ленту «Дыхание», которая завоевала награду Каннского кинофестиваля. Однако актер не спешит перебираться в Голливуд и остается жить в Вене вместе со своей семьей.

Сегодня Марковичу 59 лет, но он уже совсем не похож на того экранного Штоки. Артист сильно постарел: он поседел, обзавелся залысинами и морщинами. Теперь он может играть дедушек без грима. Поклонники актера в шоке от его метаморфоз, ведь ему нет и 60 лет, а выглядит он на все 70.