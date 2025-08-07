«Ему не дали, и я пролетел»: Высоцкий не успел снять фильм своей мечты из-за советской власти — написал сценарий и песни, но это не спасло

Владимир Высоцкий мечтал поставить «Зеленый фургон» — экранизацию единственного романа Александра Козачинского, журналиста, милиционера и бывшего налетчика. И не только снять, а сыграть Красавчика — бандита с одесским шармом и философией. Но у советской киношной «верхушки» тех лет были свои планы.

По словам Станислава Садальского, именно Высоцкий должен был быть режиссером:

«Фильм должен был снимать Высоцкий, но ему не дали, и я пролетел...»

В 1980-м Высоцкий взял в Театре на Таганке творческий отпуск, договорившись с Любимовым продолжать играть Гамлета. Он с азартом включился в работу: диктовал сценаристу Игорю Шевцову сцены из головы, сам дописывал диалоги, мечтал о съемках. Говорил:

«Я ведь не очень люблю актерскую профессию. Ухожу из нее потихоньку. Буду делать кино».

Он даже записал песню для будущей картины. Сам собирался сыграть Красавчика, хотя друзья намекали — возраст не тот. «Чепуха!» — отмахивался он. По другим данным, он рассматривал и роль Червеня, если решит, что не подходит на Красавчика Но проект тормозили с самого начала.

Сценарий не утверждали, фильм не включали в план. Сам Высоцкий в какой-то момент признался: «Да не дадут они снять то, что мы хотели». Формально причины были «технические», но по сути — идеологические: режиссер-дебютант, слишком вольный сценарий, слишком узнаваемый автор.

В июне 1980-го, за месяц до смерти, Высоцкого все же утвердили постановщиком. Но было поздно. Фильм снял Александр Павловский, Красавчика сыграл Соловьев, Харатьян стал Володей Патрикеевым. А Высоцкий вместе с Садальским остались за кадром — и никто им так и не сказал, почему.

