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«Ему есть чему научить»: названа неожиданная замена Градского в «Голосе»

4 августа 2022 13:55
«Ему есть чему научить»: названа неожиданная замена Градского в «Голосе»

В Сети предположили, кто мог бы оказаться в кресле наставника.

После трагической смерти Александра Градского «золотой состав» наставников шоу «Голос» распался. Мэтр был настоящей звездой проекта, сезон за сезоном готовя из подопечных победителей. Ходили даже слухи, что проект «Голос» и вовсе не будет продолжен. Однако на днях стало известно, что программа вернется в эфир уже этой осенью. И теперь пользователи Сети гадают, кто же займет место в кресле рядом с Пелагеей, Леонидом Агутиным и Димой Биланом.

Продюсер Дмитрий Ашуров выбрал неожиданную замену Градскому. По его словам, в качестве наставника себя мог бы попробовать 65-летний Александр Маршал.

«Ему есть чему научить», — объяснил свое мнение продюсер.

В беседе с порталом BLITZ+ Ашуров подчеркнул, что артист заинтересовал бы зрителей и в рамках диалогов с участниками на «слепых прослушиваниях». Также, по его мнению, наставником могли бы стать экс-участники «Голоса», особенно воспитанники Градского. Среди вероятных кандидатов продюсер назвал певицу Дину Гарипову, которая выиграла в самом первом сезоне шоу. .

Фото: Legion-Media, East News
Елена Королева
Елена Королева
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