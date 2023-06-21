Ему было всего 36 лет: впервые озвучены жуткие детали смерти звезды «Невского»

Поклонники не могли представить, что жизнь артиста оборвется так резко.

Михаил Ложкин, звезда сериалов «Невский» и «Ветеран», скончался в возрасте 36 лет. Уход артиста стал большой неожиданностью не только для его близких, но и для фанатов, ведь еще совсем недавно они видели знаменитость в своих телевизорах.

Как признались коллеги актера из Большого театра кукол, причиной смерти Ложкина стал коронавирус. Совсем недавно он заразился болезнью, но его организм не смог справиться с тяжелым недугом. И спустя уже несколько дней артист умер.

«Как понимаю, это был коронавирус. Это случилось очень быстро, никто ничего не ожидал»,

– цитирует слова коллеги актера портал 100News.

Близкие же пока никак не прокомментировали смерть Ложкина. Неизвестно, когда пройдут похороны артиста и состоится ли официальное прощание, на котором поклонники смогут проводить знаменитость в последний путь.