Ему было всего 33: что за трагедия оборвала жизнь самого красивого советского актера (фото)

Евгений Урбанский прославился не только благодаря своему таланту, но и внешности. Коллеги и поклонники признавали артиста самым красивым актером, а миллионы фанаток мечтали с ним познакомиться. Публика была уверена: Урбанского ждет успешная карьера, но его жизнь сложилась иначе.

Так, в 60-х Урбанский начал работу над драмой «Директор», съемки которой проходили недалеко от Бухары. Картина, посвященная развитию советского автопрома, включала множество трюков, которые артист решил выполнять без помощи каскадеров.

Одной из самых сложных сцен стал эпизод, в котором автомобиль Урбанского обгоняет колонну, возглавляет ее и прыгает с одного из барханов. В первый раз артист прекрасно справился со съемками, однако режиссер Алексей Салтыков предложил все переснять. И уже второй раз закончился страшной аварией, в которой 33-летний артист мгновенно скончался.

Трагедия стала шоком для близких Урбанского. Его супруга Дзидра Ритенберга в то время ждала их ребенка. После смерти актера она одна воспитала дочь Евгению и больше никогда не выходила замуж.