Ему было 62, ей – 17: что известно о романе странной пары из «Пусть говорят» спустя семь лет
В их счастье никто не верил.
В 2016 году страну потрясла история о Леониде Негребецком и Виктории Тихониной. Они стали героями шоу «Пусть говорят», где рассказали о своих отношениях. Этот выпуск наделал немало шума из-за разницы в возрасте влюбленных.
На тот момент бывшему адмиралу было 62 года, а его избраннице — всего 17 лет. Многие зрители отказывались верить в счастливое будущее пары и были правы.
Спустя несколько месяцев после выхода программы Негребецкий и Тихонина расстались.
Как пишет портал Veasy, Негребецкий обманул зрителей. К военной службе он не имел никакого отношения, поэтому был вынужден заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей за использование формы.
Что же касается Тихониной, то после расставания с пожилым бойфрендом она увлеклась туризмом. Виктория организует туры по Удмуртии. Личную жизнь девушка тщательно скрывает от посторонних. Она ведет социальные сети, но предпочитает не говорить о том, есть ли у нее возлюбленный.