Ему было 24, ей 42: только взгляните, на ком женился Фима Петров из «Ликвидации»

Актера Сергея Маковецкого можно назвать человеком, который все делает вопреки. Так началась его жизнь, так строилась его карьера и так же складывается его личная жизнь. При этом он не только талантливый актер и настоящий мастер перевоплощений, но и примерный семьянин вот уже много-много лет. В чем же заключаются противоречия, которые, кажется, преследуют его всю жизнь?

Началось все с того, что актер родился вопреки многим обстоятельствам. Ведь брошенная прямо перед бракосочетанием мать Сергея могла и не решиться рожать ребенка в одиночестве. Но все обошлось, и актер появился на свет. Следующее «вопреки» коснулось Маковецкого при поступлении в театральный. В него и в его талант не верил никто. А сейчас он стал известным и востребованным актером, с внушительной фильмографией и более чем 40-летним стажем работы в театре.

Не стал изменять себе актер и в личной жизни, поэтому женился вопреки разнице в возрасте почти в 20 лет — старше оказалась его избранница Елена Демченко, работавшая тогда на киностудии в сценарной группе. Их отношения не смогли разрушить никто и ничто. Ни возраст, ни отсутствие общих детей, ни злые языки. Впрочем, последние и сейчас не умолкают. И без устали продолжают твердить, что такой брак долго не продержится. А Сергей и Елена просто счастливы вместе уже почти целую жизнь — вопреки всему.