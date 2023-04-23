Ему бы в Голливуд: по зятю Этери Тутберидзе вздыхают сотни американок (фото)

Этери Тутберидзе является, пожалуй, самым обсуждаемым тренером в России. Внимание любителей спорта стала привлекать ее дочь Диана Дэвис, которая делает успехи в фигурном катании. Но не менее любопытна и ее личная жизнь.

Дело в том, что Диана замужем за своим коллегой Глебом Смолкиным. Они катаются вместе с 2018 года, а вскоре между ними начался роман. Они переехали в США, где остаются и по сей день.

Глеб не просто титулованный российский фигурист. Он приходится родным сыном актеру Борису Смолкину, который известен по роли язвительного дворецкого из «Моей прекрасной няни». Глеб почти не похож на своего отца. Он вырос образцовым красавцем с безупречными внешними данными: высокая спортивная фигура, правильные черты лица, белокурые локоны, светлые глаза. С такими данными ему можно было бы сниматься в Голливуде, но он выбрал спортивную карьеру.

Впрочем, он все равно находится в центре женского внимания. Миллионы американок обожают русского красавца, но его сердце принадлежит любимой Диане.