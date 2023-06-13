Ему бы в фильмах ужасов играть: каким стал Принц из «Золушки» в старости

Алексей Консовский снискал огромную популярность благодаря фильму-сказке «Золушка». Он сыграл очаровательного юного Принца, хотя самому актеру на момент съемок было 34 года. К сожалению, судьба Консовского сложилась драматично, а не как в сказке.

Артист был женат трижды. Его первой супругой стала Зоя Шухгальтер. Их сын Вадим трагически погиб в 40-е годы. Второй женой актера была Вера Алтайская, известная по роли Мачехи из «Морозко». У них родилась дочь Светлана, которая после развода родителей осталась с отцом — мать страдала от алкогольной зависимости. Других наследников у актера не было.

Консовскому повезло лишь на третий раз. Актеру было глубоко за 50, когда он женился на Марине Колумбовой. Вместе они прожили до самой смерти Алексея Анатольевича.

А вот с карьерой Консовскому не сильно везло. Роль Принца так и осталась его коронной. Актера часто приглашали в кино, но его герои были второстепенными. Последнее появление Алексея Анатольевича на экране состоялось в 1990 году. Он сыграл в ленте «Похороны Сталина» одного из арестованных по «делу врачей». Выглядел Консовский измученным и изможденными, словно вышел из фильма ужасов.

Через год в возрасте 79 лет экранный Принц ушел из жизни после борьбы с онкологией.