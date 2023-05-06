Ему 89, ей 43: сердцеед из «Санта-Барбары» женился на русской фанатке

Жизнь Николаса Костера раз и навсегда изменило письмо от преданной поклонницы из России. Елена Бородулина впервые увидела актера в сериале «Санта-Барбара» и сразу поняла, что он — тот самый.

Долгие годы фанатка безуспешно пыталась найти контакты сердцееда Лайонела Локриджа. Между тем актер вместе с супругой вырастил троих детей, дождался внуков и даже не думал о новой женитьбе. Но Бородулина была настойчива и добилась своего.

Получив послание от Елены, Костер не остался равнодушным. Артист потерял голову и влюбился. Чтобы убедиться в том, что это его судьба, Николас получил визу и прилетел в Москву. Встреча с Бородулиной показала, что он не ошибся.

Актер поспешил развестись с женой, чтобы вступить в брак с россиянкой. Их свадьба состоялась зимой 2014 года. Разница в возрасте не мешает счастью пары. Сегодня знаменитости 89 лет, а его избраннице 43 года. Костер уверяет, что рядом с Еленой вновь почувствовал себя молодым. Более того, он не исключает того, что сможет еще раз стать отцом.