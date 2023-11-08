Ему 59 лет, ей — 23: эту молодую актрису называют новой музой Машкова

Владимир Машков заработал себе репутацию героя-любовника. Актер четыре раза вступал в официальный брак, при этом ему неоднократно приписывали интрижки на стороне.

В прошлом году Юрий Назаров обвинил худрука Театра имени Олега Табакова в том, что тот домогался его дочери. Однако теперь ходят слухи, что Машков переключился со звездной наследницы на другую.

Новой музой знаменитости называют молодую артистку — 23-летнюю Ксению Утехину. С недавних пор театральная актриса снимается в кино. Ее дебют состоялся в фильме «Небесная команда».

Однако многие не верят, что между восходящей звездой российского кинематографа и 59-летним Машковым действительно что-то есть. В социальных сетях красавицы полно фотографий и видео, на которых она запечатлена в объятиях неизвестного молодого человека. А значит, Владимир Львович здесь третий лишний.