Эмпат или чурбан? Тест ответит насколько хорошо вы разбираетесь в людях

Умение понимать других людей и разбираться в них дано не каждому человеку. Кто-то без труда догадается, что у собеседника плохо на душе, даже если тот не подает никаких внешних признаков, а кто-то не заметит, когда прямо у него перед носом человек будет плакать навзрыд. Кстати, как выяснили ученые, развитие и поощрение эмпатии у детей способствует проявлению и улучшению их творческих способностей. Исследование провели специалисты из Кембриджского университета. Участниками эксперимента стали ученики девятых классов, обучающиеся в школах, где основной специализацией являются дизайн и технологии. Их разделили на две группы. На протяжении года дети, обучающиеся в первой группе, помимо предметов из основной программы занимались проектами, которые помогают развить эмпатию - например, разрабатывали способы оказания помощи малышам, страдающим от астмы. Вторая группа училась как обычно. В конце года дети прошли тест креативности Торранса, в котором первая группа показала результаты на 78% лучше, чем вторая.

Можно ли назвать вас эмпатом? Как хорошо вы разбираетесь в людях и понимаете их? Проверьте себя с помощью нашего теста.