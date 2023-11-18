«Эмоции зашкаливали»: Костомаров снова оказался в больнице, где провел 175 дней

Роман Костомаров остается на связи с поклонниками, которые провели мучительные месяцы в мольбах о его выздоровлении. Фигурист поделился в социальных сетях кадрами из клиники, где находился между жизнью и смертью.

Врачам «Коммунарки» чудом удалось вытащить спортсмена с того света. Болезнь не прошла бесследно — олимпийский чемпион навсегда остался инвалидом. Чтобы остановить сепсис, медикам пришлось ампутировать ему стопы и кисти.

Супруг Оксаны Домниной продолжает восстанавливаться после страшного недуга. Недавно он вернулся в медучреждение, в котором пробыл 175 дней. Костомаров сделал снимок, где запечатлен рядом со своими спасителями.

«Воспоминания нахлынули, эмоции зашкаливали», — поделился он впечатлениями от этой встречи.

Ранее Роман признался, что, вопреки всему, он планирует снова встать на коньки. Звезда ледовых шоу понимает, что прежние навыки ему не вернуть, но желание снова оказаться на арене слишком высоко, чтобы его игнорировать.