Эмоции или логика: что из этого ведет вас по жизни?

Мир давно разделили на “физиков” и “лириков” - людей с математическим складом ума и гуманитариев. С тех пор между представителями этих “команд” развернулось негласное соревнование: одни день и ночь готовы доказывать, что в точных науках и логике есть своя особенная красота, другие убеждены, что единственное, ради чего стоит появиться на свет - искусство. Первые чаще прислушиваются к голосу разума, вторые руководствуются эмоциями и сердцем. Ученые решили определить, можно ли совместить эти два полюса, “поверить гармонию алгеброй” и описать эмоции с помощью химических формул. По словам исследователей, действительно, любое психологическое переживание имеет под собой подоплеку из химических сигналов. Например, за чувством нежности стоит пептид (то есть цепочка аминокислот) окситоцина. А вот некоторые ощущения могут быть вызваны несколькими веществами, к примеру, горячая и страстная влюбленность, по своей сути, это целая смесь из эндорфинов, дофамина, окситоцина и других сигнальных веществ.

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