Эммик из «Ликвидации» увел девушку у собственного сына: не поверите, что с ней сейчас

Актер из Александра Семчева получился гораздо лучше, чем отец. У звезды экрана трое сыновей, но он не скрывает, что питает теплые чувства лишь к младшему. Однако отличился артист не только этим откровенным признанием.

Звезда экрана не стал скрывать, что некрасиво поступил по отношению к своему среднему наследнику Кириллу. Вместе с ним в студии одного из популярных шоу Семчев делил общую возлюбленную по имени Анна. Эммик из «Ликвидации» не увидел ничего постыдного в том, чтобы увести девушку у собственного сына.

Однако публику ждало еще одно потрясение.

Спустя время Семчев выступил с заявлением о том, что все это был разыгранный спектакль ради хайпа. Анна оказалась всего лишь актрисой, задачей которой было правдоподобно сыграть свою роль.

Любопытно, что сегодня актер не может даже вспомнить имя той, с которой когда-то изображал любовь на публике. Анна после разыгранного скандала ушла в тень. Поскольку сегодня о ней практически ничего не известно, можно сделать вывод о том, что блестящую актерскую карьеру она так и не построила.