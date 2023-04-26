Эммануил Виторган опозорил 61-летнюю жену на всю страну: даже смотреть неудобно

Недавно Эммануил Виторган попал в центр всеобщего внимания. Артист поделился видео, где он вместе с женой Ириной Млодик исполняет песню. Правда, не все поняли, для чего Виторган выложил это на всеобщее обозрение.

83-летний Эммануил Гедеонович и его 61-летняя супруга готовились к репетиции концерта. Они душевно исполнили композицию на камеру, однако многие отметили, что Млодик явно не хватает вокальных данных. Пользователи Сети не поняли, для чего Виторган выложил это видео, где его жена откровенно позорится. Им посоветовали больше не выступать с такими номерами, ведь подобное зрелище даже неудобно смотреть.

Впрочем, нашлись и те, кто оправдал актера. Они назвали это выступлением, рассчитанным для узкого круга близких людей, поэтому надо относиться к нему как к эксперименту и творческому самовыражению. У Виторгана не было цели нажиться или привлечь аудиторию, поэтому поклонники артиста призывают не судить его самого и его жену строго.