Эммануэль времен перестройки: ахнете, что стало с русской красавицей (фото)

Перестройка стала для отечественного кино эпохой открытия. То, что раньше было под строжайшим запретом, теперь не сходило с экранов. Отныне режиссеры не боялись протаскивать «клубничку», ставшую украшением каждого фильма.

Была в отечественном кино и своя Эммануэль. Этот статус гордо носила актриса Анна Назарьева, которая не стеснялась появляться в кадре в чем мать родила. Она знакома зрителям по картинам «Криминальный талант», «День любви», «Обнаженная в шляпе».

Ее супруга, режиссера Александра Полынникова, не устраивало, что его пассия щеголяет в неглиже на виду у всей страны. Ему то и дело приходилось бороться с приступами ревности. Ярость и подозрительность Полынникова можно понять, ведь он был старше своей цветущей Эммануэль на 28 лет.

После шальных 90-х карьера Назарьевой пошла на спад. В нулевых она появилась в нескольких сериалах, а сегодня почти перестала сниматься в кино. В прошлом году она похоронила своего мужа Александра Полынникова. Детей у пары не было.

Сегодня 53-летняя Анна совсем не похожа на ту горячую Эммануэль, которой когда-то была. Актриса поправилась, у нее появился двойной подбородок, а лицо сильно осунулось.