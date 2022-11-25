Эммануэль могла стать монашкой: всплыли пикантные детали о скандальном хите

Почти полвека назад на экраны вышел французский фильм «Эммануэль». Картина сразу получила скандальную славу из-за обилия откровенных сцен. Тем не менее во Франции ленту показывали в кинотеатрах. Жители СССР увидели фильм благодаря активно распространявшимся видеокассетам. Смелость исполнительницы главной роли Сильвии Кристель восхищала и шокировала зрителей: она не стеснялась сниматься в «горячих» сценах и позировать на экране обнаженной.

А ведь у актрисы были все шансы стать монашкой. Сильвия родилась в Нидердландах, и родители отдали ее в монастырскую школу. Подвижная и активная девочка изнывала от скуки. После выпуска она попыталась пробиться на экраны в родном городе, но голландский кинематограф был не так развит. Поэтому Кристель с радостью приняла предложение о съемках во Франции.

Ее даже не смутило, что баснословных гонораров никто не мог ей обещать. Бюджет картины был очень ограничен, поэтому Сильвия заработала всего 6 тысяч долларов. После того, как «Эммануэль» собрала в мировом прокате более 30 млн, решено было снять сиквел. Новые съемки принесли актрисе уже 100 тысяч долларов.

Более того, во время работы над картиной Кристель оказалась за решеткой. Тайские власти посчитали кощунственными откровенные сцены, которые снимались на пляже. Сильвия вместе с коллегой-актрисой провели ночь в тюрьме, после чего в дело вмешался принц Таиланда. Он был большим поклонником кинематографа и разрешил съемочной группе использовать для работы свою студию.