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Киноафиша Статьи Эмин зря прячет сестру-американку от публики: от красоты закачаешься (фото)

Эмин зря прячет сестру-американку от публики: от красоты закачаешься (фото)

20 июня 2023 12:45
Эмин зря прячет сестру-американку от публики: от красоты закачаешься (фото)

Артист честно рассказал о близкой родственнице.

Популярный певец Эмин недавно ошарашил публику откровениями о своей семье. Оказывается, у него есть младшая сестра по имени Шейла, которая живет в США и строит там успешную карьеру.

Родственница Эмина предпочитает оставаться в тени своего известного брата, поэтому она не появляется на публике, ее даже нет в соцсетях. Но недавно девушка сделала исключение и позволила родственнику поделиться их совместным фото. Фанатов Эмина поразила красота Шейлы: у нее очаровательная улыбка, миловидные черты и женственная фигура. Поклонники упрекнули певца в том, что он совершенно зря прячет роскошную сестру от публики.

Шейла занимается недвижимостью. Ее деятельность связана с покупкой земель и строительством домов. Девушка работает сама на себя и ни от кого не зависит. Шейла не замужем, у нее нет детей. Брат намекнул, что у девушки есть постоянный бойфренд.

Эмин души не чает в своей сестре. И по сей день между ними теплые и доверительные отношения.

Эмин зря прячет сестру-американку от публики: от красоты закачаешься (фото)

«Мы с ней никогда не ссорились, у нас не могло быть никаких конфликтов», — рассказал Эмин в передаче «Света вокруг света».

Фото: Global Look Press, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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