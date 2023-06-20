Эмин зря прячет сестру-американку от публики: от красоты закачаешься (фото)

Популярный певец Эмин недавно ошарашил публику откровениями о своей семье. Оказывается, у него есть младшая сестра по имени Шейла, которая живет в США и строит там успешную карьеру.

Родственница Эмина предпочитает оставаться в тени своего известного брата, поэтому она не появляется на публике, ее даже нет в соцсетях. Но недавно девушка сделала исключение и позволила родственнику поделиться их совместным фото. Фанатов Эмина поразила красота Шейлы: у нее очаровательная улыбка, миловидные черты и женственная фигура. Поклонники упрекнули певца в том, что он совершенно зря прячет роскошную сестру от публики.

Шейла занимается недвижимостью. Ее деятельность связана с покупкой земель и строительством домов. Девушка работает сама на себя и ни от кого не зависит. Шейла не замужем, у нее нет детей. Брат намекнул, что у девушки есть постоянный бойфренд.

Эмин души не чает в своей сестре. И по сей день между ними теплые и доверительные отношения.