Эмигрировал, но быстро пожалел: как вынужден жить исполнитель хита «Ах, какая женщина»
«Ренессанса» в карьере не случилось.
В начале 90-х Сергей Дубровин был никому не известным начинающем исполнителем, но певцу посчастливилось попасть в группу «Фристайл». Дубровин стал ярким лидером коллектива и исполнил знаменитый хит «Ах, какая женщина».
Однако слава Дубровина близилась к закату, в группе ему не давали свободно развиваться – и артист ушел из коллектива, обвинив во всем продюсера Анатолия Розанова.
В 2001 году певец перебрался в Германию, где встретил свою супругу.
Однако жизнь на чужбине не сложилась – и спустя несколько лет семья вернулась в Россию. Сергей Дубровин и по сей день выступает на концертах, радуя слушателей исполнением своей самой известной песни.