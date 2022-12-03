Эмигрировал, но быстро пожалел: как вынужден жить исполнитель хита «Ах, какая женщина»

В начале 90-х Сергей Дубровин был никому не известным начинающем исполнителем, но певцу посчастливилось попасть в группу «Фристайл». Дубровин стал ярким лидером коллектива и исполнил знаменитый хит «Ах, какая женщина».

Однако слава Дубровина близилась к закату, в группе ему не давали свободно развиваться – и артист ушел из коллектива, обвинив во всем продюсера Анатолия Розанова.

В 2001 году певец перебрался в Германию, где встретил свою супругу.

Однако жизнь на чужбине не сложилась – и спустя несколько лет семья вернулась в Россию. Сергей Дубровин и по сей день выступает на концертах, радуя слушателей исполнением своей самой известной песни.