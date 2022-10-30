Эмиграция не задалась: куда исчезла летчица из фильма «В бой идут одни "старики"»

В карьере Ольги Матешко было много разных ролей, но больше всего она запомнилась зрителям в образе летчицы Молчановой в фильме «В бой идут одни „старики“». Жизнь этой героини закончилась весьма трагически, немало испытаний выпало и на долю воплотившей ее актрисы.

В последний раз звезда засветилась на экранах в 2018 году, а затем пропала. После смерти любимого супруга Александра Итыгилова, скончавшегося от саркомы, артистка продолжила усердно работать. В 1994-м она отправилась в командировку в США, где впоследствии и обосновалась.

В Нью-Йорке Матешко было звукорежиссером на российском канале, а также работала преподавателем. Однако эмиграция не задалась, и в 2005 году актриса вернулась на родину, где снялась в нескольких проектах своего сына Александра, ставшего режиссером.

Как пишет портал «СтарХит», сейчас об участи знаменитости ничего не известно. Поклонники подозревают, что она закончила свою карьеру, вышла замуж за скрипача Сергея Рябцева и переехала к нему в Бруклин.