«Эльвире – повелительнице тьмы» уже 71 год! Ахнете, как она выглядит сегодня

Спустя десятки лет после выхода легендарного фильма актриса все еще очень хороша собой.

Фильм «Эльвира — повелительница тьмы» вышел на экраны в 1988 году и мгновенно сделал мировой кинозвездой исполнительницу главной роли Кассандру Петерсон. Сыгранная актрисой и танцовщицей женщина-вамп с гривой черных волос и огромным декольте привлекла к себе такое повышенное внимание, что славе Кассандры завидовали многие звезды Голливуда.

А сама она с легкостью забраковывала пробы тех, кто собирался играть с ней на одной площадке. Так, например, произошло с еще совсем молодым тогда Брэдом Питтом, который собирался играть одного из увлеченных Эльвирой подростков.

Роль Эльвиры оказалась настолько органичной для артистки, что она не только сыграла ее в сиквеле фильма, но и регулярно появлялась в этом образе в других картинах и телешоу. А фанаты Петерсон в ее честь каждый год 9 марта празднуют День Эльвиры.

Сейчас Кассандре Петерсон уже 71 год, но она по-прежнему отлично выглядит, демонстрируя поклонникам роскошные волосы и отменную фигуру. Актриса регулярно появляется в разных телепередачах, пишет книги и даже запустила собственную линию духов. Не забывает она и про кино: не так давно Петерсон снялась в сериале «Голдберги» и, конечно же, в роли Эльвиры.