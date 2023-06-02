«Эльвира — повелительница тьмы» совсем другой человек без парика и макияжа

Кассандра Петерсон прославилась на весь мир благодаря комедии «Эльвира — повелительница тьмы». Образ харизматичной и сексуальной ведьмы будоражил умы всех мужчин. Что стало с актрисой спустя столько лет?

Петерсон дебютировала в кино еще в начале 70-х, однако популярность ей принесла роковая Эльвира, которую она сыграла в 1988 году. Героиня стала культовой, а Кассандру признали мировым секс-символом. После этого в карьере актрисы не было значимых ролей, но это ничуть не пошатнуло ее позиции — Эльвира обеспечила ей вечную славу.

Сегодня в 71-летней Петерсон не узнать ту готическую брюнетку с роскошным бюстом. Без парика и яркого макияжа Кассандра выглядит совсем другим человеком: у нее светло-каштановые волосы, сдержанный стиль одежды, минимальный мейкап. Она выглядит молодо в свои годы, но ее уже ничто не роднит с эффектной и демонической Эльвирой.

Актриса не замужем. В 2003 году она развелась с супругом, от которого родила единственную дочь. Судя по всему, сегодня Кассандра вполне довольна своей жизнью.