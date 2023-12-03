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Киноафиша Статьи Эллочка-людоедка или эрудит? Узнайте, насколько богат ваш словарный запас (тест)

Эллочка-людоедка или эрудит? Узнайте, насколько богат ваш словарный запас (тест)

3 декабря 2023 19:00
Эллочка-людоедка или эрудит? Узнайте, насколько богат ваш словарный запас (тест)

Получить 100% верных ответов могут единицы.

Национальный корпус русского языка содержит больше двух миллиардов слов. Конечно, в повседневной речи столько не используют даже ученые — обходятся 75-80 тысячами.

Но не все могут похвастаться богатым лексиконом. Некоторые подростки, да и представители старшего поколения, больше похожи на Эллу-людоедку из романа Ильфа и Петрова — общаются в основном междометиями, число которых сильно ограничено.

Насколько хорош ваш словарный запас? Проверьте с помощью простого теста. Нужно лишь верно определить значение нескольких терминов.

Сейчас они встречаются в речи нечасто, но любой человек с широким кругозором точно с ними знаком. Узнайте, можете ли вы причислять себя к эрудитам.

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Фото: Фотобанк - unsplash.com
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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