Елки-иголки: Багрова в «Брате» назвали именно Данилой благодаря Нюше из «Смешариков» — таким кроссоверам позавидует даже Marvel

14 августа 2025 08:27
Режиссера надоумила случайная встреча.

Культовую дилогию «Брат» давно разобрали на цитаты, а имя главного героя — Данила Багров — звучит так, будто оно было придумано с самого начала и не могло быть иным. Но на самом деле в сценарии его не было до одного случайного разговора Алексея Балабанова и будущей Нюши из «Смешариков».

Светлана Письмиченко, сыгравшая в фильме Балабанова тихую и добрую водительницу трамвая Свету, была знакома с режиссёром ещё до «Брата» — они вместе работали в «Замке» и «Бакенбардах». И вот, за пару месяцев до съёмок, Балабанов случайно встретил актрису на улице.

Она была с сыном, и режиссёр поинтересовался его именем. Мальчик без запинки сказал: «Данила». Балабанов отметил, что имя красивое и звучное, — и уже через пару дней в сценарии появился Данила Багров.

Так, косвенно, именно сын Письмиченко «назвал» культового героя. А сама актриса позже стала голосом, который знают все дети страны — она озвучила Нюшу в «Смешариках» и Пчелёнка в «Лунтике». Получается, у одного человека в карьере уживаются и самая народная водительница трамвая 90-х, и розовая свинка в юбочке.

В большом кино у Письмиченко было много ролей — от «Улиц разбитых фонарей» до «Морфия» Балабанова, но сама Светлана никогда не гналась за статусом звезды экрана, предпочтя сцену Театра Ленсовета.

Кто бы мог подумать, что случайный уличный разговор, пара секунд и детское «Данила» подарили российскому кино одно из самых узнаваемых имён. А теперь, пересматривая «Брата», вы будете знать: без Нюши из «Смешариков» его бы, возможно, и не было.

Ранее мы писали: «Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему

Фото: Кадр из фильма «Брат» (1997), из сериала «Смешарики»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
