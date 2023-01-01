Елка под строжайшим запретом: как встречал Новый год Юрий Никулин

Детство Юрия Никулина выпало на то непростое время, когда Новый год и Рождество не было принято отмечать на широкую ногу. Как признался актер, делать это приходилось «нелегально» и тихо, в домашней обстановке.

В те годы новогодняя елка находилась под строжайшим запретом. Доходило до того, что во многих образовательных учреждениях вешали плакаты с призывом «не рубить леса без толку», а также с предупреждением о том, что кто все-таки пошел на елку, тот не имеет права называть себя пионером.

Единственной радостью для маленького Никулина были подарки от Деда Мороза. Их будущий артист находил не под пушистой красавицей, а в своих ботинках. Однажды звезда экрана обнаружил в них черный кусок хлеба, посыпанный сахаром и завернутый в бумагу. Такой подарок расстроил мальчика.

Позднее актер узнал, что тогда у его родителей, которые несколько дней подряд клали в обувь сына что-нибудь сладкое, попросту закончились деньги. Впрочем, уже на следующее утро они смогли исправить ситуацию — тогда добрый волшебник подарил Никулину пряник в форме рыбки.